Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 24,50 lira, en yüksek 38 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 24,50 lira, en yüksek 38 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Dana eti
|HTS
|24,50
|38,00
|Kemiksiz et
|HTS
|50,00
|65,00
|Sucuk
|HTS
|31,95
|42,89
|Salam
|HTS
|38,18
|38,18
|Pastırma
|HTS
|49,00
|110,00
|Buğday
|HMS
|0,85
|0,85
|Arpa
|HMS
|0,83
|0,83
|Mısır
|HTS
|0,94
|0,95
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili