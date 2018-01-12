Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 24,50 lira, en yüksek 38 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 24,50 lira, en yüksek 38 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Dana eti HTS 24,50 38,00
Kemiksiz et HTS 50,00 65,00
Sucuk HTS 31,95 42,89
SalamHTS 38,18 38,18
Pastırma HTS 49,00 110,00
Buğday HMS 0,85 0,85
Arpa HMS 0,83 0,83
Mısır HTS 0,940,95
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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