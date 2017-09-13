Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 27,50 liradan, en yüksek 28,50 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 27,50 liradan, en yüksek 28,50 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Dana eti
|HTS
|27,50
|28,50
|Kemiksiz et
|HTS
|37,00
|40,00
|Kırıntı et
|HTS
|18,00
|18,00
|Sucuk
|HTS
|34,50
|46,00
|Pastırma
|HTS
|55,20
|110,00
|Salam
|HTS
|38,18
|38,18
|Kavurma
|HTS
|54,00
|54,00
|Sucuk döner eti
|HTS
|40,00
|40,00