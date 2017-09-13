Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 27,50 liradan, en yüksek 28,50 liradan satıldı.



ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:





Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük (TL)



En yüksek (TL) Dana eti HTS 27,50 28,50 Kemiksiz et HTS 37,00 40,00 Kırıntı et HTS 18,00 18,00 Sucuk HTS 34,50 46,00 Pastırma HTS 55,20 110,00 Salam HTS 38,18 38,18 Kavurma HTS 54,00 54,00 Sucuk döner eti HTS 40,00 40,00

HTS: Hazır Tüccar Satışı