AFYONKARAHİSAR Termal oteller 25 Haziran'dan önce açılmayacak
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AFYONKARAHİSAR Termal oteller 25 Haziran'dan önce açılmayacak

Termal oteller 25 Haziran'dan önce açılmayacakZafer Termal Otel İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, 12 ay boyunca yoğun ilgi gören ancak koronavirüs pandemisinin ardından müşteri alımlarını durduran termal otellerin açılması için sertifika sürecinin başlatıldığını...

02.06.2020 10:46 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:52

Termal oteller 25 Haziran'dan önce açılmayacak

Zafer Termal Otel İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, 12 ay boyunca yoğun ilgi gören ancak koronavirüs pandemisinin ardından müşteri alımlarını durduran termal otellerin açılması için sertifika sürecinin başlatıldığını belirterek, otellerin en erken 25 Haziran'da açılacağını söyledi.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından Sağlık Bakanlığı ve Hıfzıssıhha Kurul kararlarıyla termal tesisler ve SPA merkezlerinin kapatılması yönündeki talimatlar sonrasında 16 Mart'ta misafirlerine kapılarını kapatan Afyonkarahisar'daki oteller için Sağlık Sertifikası süreci başladı. Termal otellerin yeniden açılması sürecini değerlendiren ZAFTODER Başkanı Ali Gümüşhan, "16 Mart'ta yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesinin ardından Afyonkarahisar'daki termal oteller olarak misafir alımını durdurduk. Gerekçesi ise misafirlerimizin termal ve SPA bölümlerini tercih ediyor olmalarıydı. Misafirlerimizin bu tercihlerinden yoksun kalmaları nedeniyle bizler de tesislerimizi kapatmıştık. Türkiye'de 1 Haziran itibarıyla normalleşme süreci başladı ve otellerin açılmasına izin verildi ancak termal oteller için ilave bir tedbir olarak sağlık sertifikası uygulaması getirildi. Afyonkarahisar'da bulunan termal oteller olarak bizler de sertifika sürecine 1 Haziran itibarıyla başladık" dedi.

'OTELLERİN 15 HAZİRAN'DAN ÖNCE AÇILMASI ZOR'

Termal ve SPA merkezleri bulunan oteller için hayata geçirilen sağlık sertifikası uygulaması için Afyonkarahisar'da bulunan termal otellerin uluslararası sertifika uygulaması yapan firmalarla sertifika almak için harekete geçtiklerini belirten Gümüşhan, "Yeni tedbirler kapsamında bazı alınması gereken yeni tedbirler de bizlerden isteniyor. Sağlık sertifikası için de 132 maddeden oluşan tedbir uygulaması var. Birçoğu zaten uyguladığımız tedbirlerdi. Sertifika süreci için gerekli başvurularımızı yaptık. Bu sürecin tamamlanmasının 15 Haziran ile 20 Haziran'ı bulacağını öngörüyoruz. Sürecin tamamlanmasının ardından otellerimizin hizmete başlama süreci 25 Haziran ile 1 Temmuz'u bulabilir" diye konuştu.

'TURİZMDE CİDDİ DEĞİŞİMLER OLACAK'

Otellerin tamamının hizmet vermeye hazır olduğunu vurgulayan Ali Gümüşhan, şöyle dedi:

"Yeni tedbirler kapsamında termal ve SPA bölümlerin yanı sıra misafirlerin otele girişinden çıkışına kadar olan sürecinden, masa ve sandalye düzenine, otelin kullanılabilir alan ölçülerinden yatak kapasitesine kadar birçok tedbir uygulanacak. Bu uygulamalar otellerin misafir ağırlama kapasitesini yüzde 40 ile yüzde 50 oranında düşürecek. Bu süreçte devletin aldığı tedbirlere uyarak salgının kısa sürede sona ererek tam normalleşme sürecine geçişe katkı sağlamaya devam edeceğiz."

AFYONKARAHİSAR Termal oteller 25 Haziran'dan önce açılmayacak

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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