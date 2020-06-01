AFYONKARAHİSAR Tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı
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AFYONKARAHİSAR Tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralıAFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri 6 aylık bebek 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

01.06.2020 21:53 | Son Güncelleme: 01.06.2020 21:57

Tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri 6 aylık bebek 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Dinar- Çay karayolunun 25. kilometresindeki Akçaköy mevkisinde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Hüseyin Akpınar (39) yönetimindeki 03 SG 180 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Ferhat Abay (25) yönetimindeki 06 AB 5012 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Her iki aracın da büyük hasar gördüğü kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobilde bulunan Aysel Abay'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı halde Dinar Devlet Hastanesi'ne götürülen 6 aylık Nisanur Abay da kurtarılamadı.

Sürücüler Hüseyin Akpınar ve Ferhat Abay ile Menekşe Ezen, Neslihan Ezen, Havva Akpınar, Adile Kiraz, Sultan Sarıtaş ve Nejla Işık yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

AFYONKARAHİSAR Tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı

Kaynak: DHA

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