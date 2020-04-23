AFYONKARAHİSAR Suudi Arabistan'dan gelen 182 Türk, Afyonkarahisar'da karantinaya alındı
Suudi Arabistan'dan gelen 182 Türk, Afyonkarahisar'da karantinaya alındıKoronavirüs tedbirleri kapsamında yurda giriş ve çıkışların kapatılmasının ardından Suudi Arabistan'da mahsur kalan 182 Türk vatandaşı Afyonkarahisar'a getirilerek, karantinaya alındı.
23.04.2020 21:19 | Son Güncelleme: 23.04.2020 21:27
Suudi Arabistan'dan gelen 182 Türk, Afyonkarahisar'da karantinaya alındı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurda giriş ve çıkışların kapatılmasının ardından Suudi Arabistan'da mahsur kalan 182 Türk vatandaşı Afyonkarahisar'a getirilerek, karantinaya alındı.
Kaynak: DHA