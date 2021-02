Afyonkarahisar sucuk üretiminde zirvede

Afyonkarahisar'da geçen yıl 20 bin ton sucuk üretimi gerçekleştirildi.

Uzakdoğu ve Ortadoğu ülkelerine ihracat da yapılan kentin sucuk üretiminde Türkiye'de birinci sırada yer aldığını söyleyen Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar, "Türkiye'de sucuk konusunda bir numarayız. Resmi rakamlara göre bizim 2020 yılı üretimimiz 20 bin ton civarında ve bu rakamlarla üretimde birinci sıradaki il biziz" dedi.

Türkiye'de sucuk üretimi ve ihracatında önemli bir yere sahip olan Afyonkarahisar'da et ve et ürünleri işleyen 70 işletme bulunuyor. Türkiye genelinde 1114 olan işletme sayısı sıralamasında İstanbul, Ankara ve Bursa'nın ardından dördüncü sırada yer alan Afyonkarahisar, üretim ve ihracat noktasında ise listenin ilk sırasında yer alıyor. Uzakdoğu ve Ortadoğu ülkelerine ihracat yapılan Afyonkarahisar'da geçen yıl 20 bin ton sucuk üretimi gerçekleştirildi.

'ÜRETİMDE BİRİNCİ SIRADA İL BİZİZ'Türkiye'de sucuk denince akla gelen illerden birisinin Afyonkarahisar olduğunu belirten İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, "Hatta ben biraz daha iddialı konuşmak istiyorum. Türkiye'de sucuk konusunda bir numarayız. Resmi rakamlara göre bizim 2020 yılı üretimimiz 20 bin ton civarında ve bu rakamlarla üretimde birinci sırada il biziz. Et ve et ürünlerini işleyen Türkiye'de 1114 civarında işletmemiz var. Bunun 70'i Afyonkarahisar'da kayıtlı ve 70 işletme sayısına göre iller arasında biz dördüncü sıradayız. İstanbul, Ankara, Bursa ve Afyonkarahisar ama sucuk üretiminde diğer illerden veya diğer illeri boş verin bize rakip olarak görülen illere bile fark atmış durumdayız. ve şu anda sucuğumuzu Ortadoğu ülkeleri olmak üzere farklı ülkelere de ihraç ediyoruz. Afyonkarahisar'da sucuk zaten kültür haline gelmiş. Afyonkarahisar sucuğu diye coğrafi işaret almış sucuğumuz da var ve bizim üretim rakamlarımız veya ihraç rakamlarımız da bu farkımızı ortaya koyuyor" dedi. Afyonkarahisar'ın sucukta ihracatı genellikle Ortadoğu ülkelerine yaptığını aktaran Acar, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere Afyonkarahisar sucuğunun gönderildiğini kaydetti.'2021 YILINDA İHRACATI YÜZDE 15 VEYA YÜZDE 20 OLARAK HEDEFLEMEKTEYİZ'Afyonkarahisar'daki sucuk üretim tesislerinden birinin genel müdürü olarak görev yapan Serdar Bodur da Avrupa Birliği kriterlerinden dolayı tamamen ihracat yapamadıklarının altını çizdi. Genellikle ihracat yaptıkları ülkeleri Uzakdoğu ve Ortadoğu olduğunu anlatan Serdar Bodur, Uzakdoğu ve Ortadoğu insanının damak tadının baharatlı ürünlere yatkın olduğu için, baharatı çok sevdikleri için Afyonkarahisar sucuğunu tercih ettiklerini kaydetti. Bodur, "2020 yılındaki üretimimizin yüzde 10'unu bu ülkelere yapmaktayız. 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz ihracatımız, üretimimizin yüzde 10'luk kısmını yapabilmekteydik. Bu oranı 2021 yılında yüzde 15 veya yüzde 20 olarak hedeflemekteyiz. Bu yolda hızlı adımlar atmaktayız" diye konuştu.'BAKANLIĞIMIZ BU TÜR KONULARDA ÇOK HASSAS DAVRANIYOR'AB ülkelerine ihracat yapabilmek için üretici firmalara görevler düştüğünü vurgulayan Serdar Bodur, şöyle devam etti:

"Türk Gıda Kodeksi'nin çıkardığı kurallar insan sağlığını önemsemekte, insan sağlığına yararlı kurallar koymakta. Bu kurallar daha önce bu üretimlerin ustalar elinden gerçekleşmekteydi. Bu kurallar sayesinde şu an üretimler veteriner hekim, gıda mühendisleri kontrolünde yapılarak insan sağlığına uygun yapılmakta. Burada insan sağlığı ön planda tutulmakta. Bu kurallar insan sağlığını öncelemektedir. Haliyle işletmelerde içerisinde bu kurallara uyulmak aşamasında gerekli hijyen vs. çalışmaları yapıldığı müddetçe bu zincirin kırılmadan son tüketiciye sağlıklı bir şekilde irdelenerek, incelenerek ulaşması sağlanmaktadır. Bu koşullar yerine getirildiği müddetçe AB kriterlerine uymada Türkiye'nin hiçbir engeli olmayacaktır. Bakanlığımız bu tür konularda çok hassas davranıyor. Zaten hızlı şekilde de çalışmaları var günümüzde. Nasıl ihracatı süt ve süt ürünlerinde açılmış olduğu gibi bir an önce kırmızı et ve et ürünlerinin de ihracatının yapılması konusunda da hızlı adımlar atmasını beklemekteyiz."

