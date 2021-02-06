AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyum oranı yüksek

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Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Afyonkarahisar'daki cadde ve meydanlarda sessizlik sürüyor.

Afyonkarahisar'da, kentin en işlek adreslerinden Kent Meydanı, Uzun Çarşı başta olmak üzere Yeşilyol, Ambaryolu ve Ordu Bulvarı sessizliğe büründü.

Polis, zabıta ekipleri ve mahalle bekçileri kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Kısıtlamadan muaf olan bazı esnaflar da mesailerine devam etti. Vatandaşlar ise yürüme mesafesindeki market ve fırınlardaki ihtiyaçlarını gidermek için dışarıya çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay