AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyum oranı yüksek
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AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyum oranı yüksek

06.02.2021 14:40 | Son Güncelleme: 06.02.2021 14:44

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Afyonkarahisar'daki cadde ve meydanlarda sessizlik sürüyor.

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Afyonkarahisar'daki cadde ve meydanlarda sessizlik sürüyor.

Afyonkarahisar'da, kentin en işlek adreslerinden Kent Meydanı, Uzun Çarşı başta olmak üzere Yeşilyol, Ambaryolu ve Ordu Bulvarı sessizliğe büründü.

Polis, zabıta ekipleri ve mahalle bekçileri kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Kısıtlamadan muaf olan bazı esnaflar da mesailerine devam etti. Vatandaşlar ise yürüme mesafesindeki market ve fırınlardaki ihtiyaçlarını gidermek için dışarıya çıkıyor.

AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyum oranı yüksek
AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyum oranı yüksek
AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyum oranı yüksek
AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyum oranı yüksek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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