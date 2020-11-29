AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik Polis ekiplerinin durdurdukları araçlarda denetimde bulunması AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında dün akşam 20.00 itibariyle başlatılan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu.