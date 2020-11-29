AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
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AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

29.11.2020 09:48 | Son Güncelleme: 29.11.2020 09:54

Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik Polis ekiplerinin durdurdukları araçlarda denetimde bulunması AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında dün akşam 20.00 itibariyle başlatılan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu.

Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik

Polis ekiplerinin durdurdukları araçlarda denetimde bulunması AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında dün akşam 20.00 itibariyle başlatılan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu.

AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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