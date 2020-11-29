AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
29.11.2020 09:48 | Son Güncelleme: 29.11.2020 09:54
Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik Polis ekiplerinin durdurdukları araçlarda denetimde bulunması AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında dün akşam 20.00 itibariyle başlatılan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu.
Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik
Polis ekiplerinin durdurdukları araçlarda denetimde bulunması AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında dün akşam 20.00 itibariyle başlatılan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz