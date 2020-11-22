AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
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AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

22.11.2020 12:57 | Son Güncelleme: 22.11.2020 13:02

Trafik uygulaması Araçların durdurulması Şehir içinden görüntü AFYONKARAHİSAR - Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Trafik uygulaması

Araçların durdurulması

Şehir içinden görüntü AFYONKARAHİSAR - Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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