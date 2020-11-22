AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
22.11.2020 12:57 | Son Güncelleme: 22.11.2020 13:02
Trafik uygulaması Araçların durdurulması Şehir içinden görüntü AFYONKARAHİSAR - Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
Trafik uygulaması
Araçların durdurulması
Şehir içinden görüntü AFYONKARAHİSAR - Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay