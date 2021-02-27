AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlar boş kaldı

Maske takmadığı için uyarılan kadın sinirlendi, iç çamaşırıyla yaptığı mide bulandırdı

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Afyonkarahisar'da da cadde ve meydanlar boş kaldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Afyonkarahisar'da da cadde ve meydanlar boş kaldı.

Kent Meydanı, Yeşilyol, Ambaryolu ve Ordu Bulvarı başta olmak üzere şehrin işlek yerlerinde sessizlik hakim oldu.

Güvenlik güçleri, sorumluluk alanlarında uygulama ve izin belgesi denetimi yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz