AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlar boş kaldı
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AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlar boş kaldı

27.02.2021 01:13 | Son Güncelleme: 27.02.2021 01:16

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Afyonkarahisar'da da cadde ve meydanlar boş kaldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Afyonkarahisar'da da cadde ve meydanlar boş kaldı.

Kent Meydanı, Yeşilyol, Ambaryolu ve Ordu Bulvarı başta olmak üzere şehrin işlek yerlerinde sessizlik hakim oldu.

Güvenlik güçleri, sorumluluk alanlarında uygulama ve izin belgesi denetimi yapıyor.

AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlar boş kaldı
AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlar boş kaldı
AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlar boş kaldı
AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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