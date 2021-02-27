AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlar boş kaldı
27.02.2021 01:13 | Son Güncelleme: 27.02.2021 01:16
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Afyonkarahisar'da da cadde ve meydanlar boş kaldı.
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Afyonkarahisar'da da cadde ve meydanlar boş kaldı.
Kent Meydanı, Yeşilyol, Ambaryolu ve Ordu Bulvarı başta olmak üzere şehrin işlek yerlerinde sessizlik hakim oldu.
Güvenlik güçleri, sorumluluk alanlarında uygulama ve izin belgesi denetimi yapıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz