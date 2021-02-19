AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlaması
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AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlaması

19.02.2021 23:00 | Son Güncelleme: 19.02.2021 23:03

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Afyonkarahisar'da da cadde ve meydanlar boş kaldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Afyonkarahisar'da da cadde ve meydanlar boş kaldı.

Kent Meydanı, Yeşilyol, Ambaryolu ve Ordu Bulvarı başta olmak üzere şehrin işlek yerlerinde sessizlik hakim oldu.

Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama kapsamı dışındaki çalışanların bulunduğu kentte, polis ve jandarma ekipleri sorumluluk alanlarında uygulama ve izin belgesi denetimi yaptı.

AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlaması
AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlaması
AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlaması
AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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