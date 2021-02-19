AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlaması
19.02.2021 23:00 | Son Güncelleme: 19.02.2021 23:03
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Afyonkarahisar'da da cadde ve meydanlar boş kaldı.
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Afyonkarahisar'da da cadde ve meydanlar boş kaldı.
Kent Meydanı, Yeşilyol, Ambaryolu ve Ordu Bulvarı başta olmak üzere şehrin işlek yerlerinde sessizlik hakim oldu.
Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama kapsamı dışındaki çalışanların bulunduğu kentte, polis ve jandarma ekipleri sorumluluk alanlarında uygulama ve izin belgesi denetimi yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay