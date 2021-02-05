Cadde ve sokaklar sakin
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Cadde ve sokaklar sakin

05.02.2021 22:30 | Son Güncelleme: 05.02.2021 22:39

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bulunan 7 ilde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bulunan 7 ilde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Sakarya'da normal zamanda kentin en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları ile Donatım Park ve Millet Bahçesi'nde sakinlik hakim oldu.

Polis, jandarma ve zabıta ekipleri ile mahalle bekçileri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Cadde ve sokaklar sakin
Cadde ve sokaklar sakin
Cadde ve sokaklar sakin
Cadde ve sokaklar sakin

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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