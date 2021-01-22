AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlaması
22.01.2021 22:52 | Son Güncelleme: 22.01.2021 22:56
Kovid-19 önlemleri nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan sokaklar Polisin toplu taşıma aracında denetim yapması AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda insan ve araç yoğunluğu azaldı.
Kovid-19 önlemleri nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan sokaklar
Polisin toplu taşıma aracında denetim yapması AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda insan ve araç yoğunluğu azaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay