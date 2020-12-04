Sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla İstanbul'da cadde ve yollar boşaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla İstanbul'da cadde ve yollar boşaldı. Kısıtlamayla birlikte Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi civarının boşaldığı gözlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemaleddin Turan