Sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
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Sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

04.12.2020 23:13 | Son Güncelleme: 05.12.2020 04:38

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla İstanbul'da cadde ve yollar boşaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla İstanbul'da cadde ve yollar boşaldı. Kısıtlamayla birlikte Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi civarının boşaldığı gözlendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemaleddin Turan

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