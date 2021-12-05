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Afyonkarahisar sisli hava etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Hayati Kanat - Haberler | Yerel

- Afyonkarahisar sisli hava etkili oldu Sis sürücülere zor anlar yaşattı Afyonkarahisar'da aşırı sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

- Afyonkarahisar sisli hava etkili oldu

Sis sürücülere zor anlar yaşattı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da aşırı sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Afyonkarahisar'da aşırı sis hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde etkili olan sisli hava, öğle saatlerine kadar görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü. Ankara, İzmir, İstanbul, Antalya, Konya karayollarının kavşak noktasında bulanan Afyonkarahisar'daki yollarda ulaşım kontrollü bir şekilde devam ederken, sürücüler ise trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Afyonkarahisar sisli hava etkili oldu

Afyonkarahisar sisli hava etkili oldu

Afyonkarahisar sisli hava etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Hayati Kanat - Son Dakika Haberleri

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