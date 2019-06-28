AFYONKARAHİSAR Silah kaçakçılığı operasyonunda 1 tutuklama

AFYONKARAHİSAR Silah kaçakçılığı operasyonunda 1 tutuklama

Silah kaçakçılığı operasyonunda 1 tutuklamaAfyonkarahisar'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklanırken, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Silah kaçakçılığı operasyonunda 1 tutuklama
Afyonkarahisar'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklanırken, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, silah kaçakçılığını önlemeye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, il merkezi, Çay ve Bolvadin ilçelerinde gözaltına alınan 21 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 12'si ifadelerinin ardından Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla salıverildi. Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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