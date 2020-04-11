AFYONKARAHİSAR Semt pazarlarında koronavirüs önlemleri Semt pazarlarında koronavirüs önlemleriAFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde haftada 3 gün kurulan semt pazarlarında belediye tarafından koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı geniş önlemler alındı.

Semt pazarlarında koronavirüs önlemleri

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde haftada 3 gün kurulan semt pazarlarında belediye tarafından koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı geniş önlemler alındı.

Sandıklı ilçesinde pazartesi günleri kapalı pazarda, çarşamba günleri Şirinevler Mahallesi'nde ve cuma günleri de Çakır Mahallesi'nde kurulan semt pazarlarında Sandıklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından koronavirüs salgınına karşı geniş güvenlik tedbirleri alındı. Tedbirler kapsamında pazar yeri güvenlik şeritleriyle bölünerek pazarların giriş ve çıkış yolları ayrıldı. Yine pazar girişlerine dezenfektan konularak gelen vatandaşların ellerini dezenfekte etmeleri sağlandı. Yine pazar yerine konan 'Pazar yerinde sosyal mesafeyi koruyun', 'Meyve ve sebzeleri hijyen nedeniyle seçerek almayın' gibi uyarıların içerdiği yazılar konuldu. Diğer taraftan görevli zabıtalar gün boyu pazar yerlerini denetleyerek, esnafın ve vatandaşın maske takması, sosyal mesafeyi koruması, sebze ve meyveleri seçmeden almaları için hatırlatmalarda ve uyarılarda bulundu.

Pazarcı esnafı İbrahim Yıldırım, Virüsle mücadelemiz devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'biz bize yeteriz' dedi.

Kaynak: DHA