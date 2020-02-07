: Afyonkarahisar şehit polis adına okula kütüphane

07.02.2020 11:01 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:03

Şehit polis adına okula kütüphane

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesi Aktürkler İmam-Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, şehit polis Yaşar Özlem adına okullarına kütüphane açacak.

Aktürkler İmam-Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, 2016 yılında İstanbul Vezneciler'de polis aracına düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Yaşar Özlem adına kütüphane açacak. Okul öğretmenlerinden Aslı Coşkun ve Ali Eren önderliğinde iki ay önce başlatılan çalışmada, bin 500 adet kitap toplandı. Kütüphanedeki raflara kitaplar yerleştirilirken, okuma masaları alındı. 18 Mart'ta açılışı yapılması beklenen kütüphaneye kitap bağışları devam ediyor.

Kütüphanenin duvarına ise okulun Teknoloji Tasarım Öğretmeni Ali Eren tarafından, Kurtuluş, Çanakkale savaşlarını, Milli Mücadele dönemini anlatan, cepheye mermi taşıyan kadınların, şehit olup Türk bayrağını bırakmayan şehitlerin ve Seyit Onbaşı'nın yer aldığı rölyef çalışması yapılıyor.

Çalışmada yer alan İngilizce Öğretmei Aslı Çoşkun, "Şehit Yaşar Özlem kütüphanesi oluşturuyoruz. Amacımız şehitlerimizin anılarını öğrencilerimize aktarmak. Türkiye'nin her ilinden bize kitap yardımında bulunanlar oldu. bin 500 kitabımız oldu" dedi. Teknoloji Tasarım Öğretmeni Ali Eren ise "Aktürkler İmam-Hatip Ortaokuluna Şehit Polis Yaşar Özlem Kütüphanesi açmak için yola çıktık. 1500 kadar kitabımız toplandı. Bunun yanında kütüphanemizin duvarına 5 metreye 3 metre rölyef çalışması yapıyoruz. Çalışmamız Milli Mücadele'yi anlatacak. Kurtuluş ve Çanakkale savaşlarında Türk kadınlarının çocukları ile beraber cepheye taşıdıkları mermi, şehit olup bayrağı bırakmayan bir asker, Seyit Onbaşımızın rölyefini yapıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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