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AFYONKARAHİSAR Sandıklı hayvan pazarı açıldı

Sandıklı hayvan pazarı açıldıAFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde koronavirüs önlemleri kapsamında kapanan hayvan pazarı tekrar açıldı.

07.06.2020 13:12 | Son Güncelleme: 07.06.2020 13:17

Sandıklı hayvan pazarı açıldı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde koronavirüs önlemleri kapsamında kapanan hayvan pazarı tekrar açıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında açılan hayvan pazarında kurbanlık satışları da başladı. Pazarda incelemelerde bulunan Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, üreticilerin yüzünün güldüğünü söyledi.

Sandıklı'da koronavirüs önlemleri kapsamında kapanan havan pazarı uzun aradan sonra tekrar açıldı. Hayvan pazarında zabıta ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında geniş önlemler aldı. Pazara maskesiz alıcı ve satıcı almayan zabıta ekipleri girişte ateş ölçümü yaparken, pazar girişine de dezenfektan koydu. Zabıta ekipleri alıcı ve satıcıları zaman zaman sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulundu. Pazarda büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarla kurbanlık satışları başlarken, büyükbaş kurbanlıklar 5 bin ile 10 bin lira, küçükbaş kurbanlıklar ise 600 ile 2 bin lira arasında satışa sunuldu.

Pazarda incelemeler yaparak hayvan üreticileri ve alıcılarla sohbet eden Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, "Pazarımızın koronavirüs önlemleri kapsamında kısmı açıldığını görüyoruz. İnşallah ilerleyen günlerde daha iyi, daha aktif olacağını düşünüyoruz. Hayvan üreticilerimizin yüzü gülüyor. Alım satımlar iyi gidiyor. Dolayısıyla biz de bundan son derece mutlu olduk. İnşallah daha güzel olacak. Kurban sezonu yaklaştığı için de şehirler arası satışların da açılmasını istiyoruz" dedi.

AFYONKARAHİSAR Sandıklı hayvan pazarı açıldı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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