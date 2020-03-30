AFYONKARAHİSAR Sandıklı giriş ve çıkışlarında koronavirüs kısıtlaması Sandıklı giriş ve çıkışlarında koronavirüs kısıtlamasıAFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İlçe Pandemi Kurulu'nun kararıyla ilçeye giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi.

Sandıklı giriş ve çıkışlarında koronavirüs kısıtlaması

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İlçe Pandemi Kurulu'nun kararıyla ilçeye giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi.

İlçe Pandemi Kurulu'nun koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün itibariyle köylerden ilçe merkezine ya da ilçeden il merkezine oluşması muhtemel hareketliliği engellemek için giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi. Bu kapsamda sabah saatlerinde jandarma ekipleri ilçe giriş ve çıkışlarında geniş önlemler aldı. Jandarma ekipleri oluşturdukları denetleme noktalarında araçları durdurarak iş ve sağlık gibi makul gerekçe taşımayan yolculuklara izin vermedi. Jandarma ekipleri bu noktalarda durdurdukları araç şoför ve yolcularını da koronavirüse karşı alınması gereken önlemleri hatırlatarak, daha dikkatli olmalarını istedi.

Yapılan çalışmaların doğru ve güzel olduğunu söyleyen sürücülerden Mahir Yalın, "Devletimiz, jandarmamız ve yetkililer gerekli tedbirleri alıyor. Bizim de o kurallara uyarak yardımcı olmamız gerekir. İnşallah birlikte kısa sürede bu belayı atlatırız" dedi.

GÖRÜNTÜ DURUMU

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Değişik açılardan jandarmanın yol denetim görüntüleri

Jandarma sürücüleri koronavirüs tedbirleri hakkında bilgilendirirken görüntü

RÖP: Mahir Yalın (şoför)

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)

Kaynak: DHA