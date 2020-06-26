AFYONKARAHİSAR Sandıklı'da uyuşturucu operasyonu: 38 gözaltı Sandıklı'da uyuşturucu operasyonu: 38 gözaltıAFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçe merkez ve köylerindeki 40 adrese jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 38 kişi gözaltına alındı.

Sandıklı'da uyuşturucu operasyonu: 38 gözaltı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçe merkez ve köylerindeki 40 adrese jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 38 kişi gözaltına alındı.

Geçen salı günü sabah saatlerinde Sandıklı ilçe merkez ve köylerindeki 40 adrese, jandarma tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 38 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 21'i jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 17'si tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA