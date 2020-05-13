AFYONKARAHİSAR Sandıklı'da inşaatta çökme 2 yaralı
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AFYONKARAHİSAR Sandıklı'da inşaatta çökme 2 yaralı

Sandıklı'da inşaatta çökme: 2 yaralıAFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde iki katlı bir inşaatın üst kat betonunun kısmen çökmesi sonucu 1'i ağır 2 işçi yaralandı.

AFYONKARAHİSAR Sandıklı'da inşaatta çökme 2 yaralı
13.05.2020 17:21 | Son Güncelleme: 13.05.2020 17:25

Sandıklı'da inşaatta çökme: 2 yaralı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde iki katlı bir inşaatın üst kat betonunun kısmen çökmesi sonucu 1'i ağır 2 işçi yaralandı.

İlçenin Çakır Mahallesi Ofis Caddesinde bulunan ve yapımı devam eden iki katlı bir inşaatta ilk olarak üst kata dökülen betonun küçük bir bölümü çöktü. Yaklaşık yarım saat sonra 15.00 sıralarında ise daha büyük ikinci çökme meydana geldi. Bu sırada inşaat alanında çalışmaya devam eden işçilerden Mustafa Şen ve Himmet Karabacak yıkıntılar altında kalarak, yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşlar ve inşaat işçileri tarafından çıkarılarak Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İşçilerden Himmet Karabacak'ın sağlık durumunun ağır olduğu bildirilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR Sandıklı'da inşaatta çökme 2 yaralı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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