AFYONKARAHİSAR RÜZGARIN UÇURDUĞU ÇATI 20 BİN LİRALIK HASARA NEDEN OLDU
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AFYONKARAHİSAR RÜZGARIN UÇURDUĞU ÇATI 20 BİN LİRALIK HASARA NEDEN OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'da hızı saatte 40 kilometreyi bulan rüzgar metruk bir evin sac çatısını uçurdu.

AFYONKARAHİSAR'da hızı saatte 40 kilometreyi bulan rüzgar metruk bir evin sac çatısını uçurdu. Havalanan çatı komşu evin güneş enerjisini yıkıp, elektrik direğine zarar verdikten sonra park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Yaralanan kimsenin olmadığı olayda yaklaşık 20 bin liralık hasar meydana geldi.

Afyonkarahisar merkezdeki Burmalı Mahallesi 146 sokakta sabaha karşı yaşanan olayda, Afyonkarahisar Belediyesi'nin yıkım kararı aldığı ancak ev sahibi ile maddi olarak anlaşılmadığı için yıkılamayan metruk binanın sac çatısı saatteki hızı zaman zaman 40 kilometreye çıkan şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Önce yandaki Remzi Esenlikler'e ait evin çatısındaki güneş enerjisi sistemini parçalayıp, çatısına zarar veren çatı, ardından sokaktaki elektrik direğine çarparak kırdı. Çatı daha sonra Mustafa Yalçın'a ait park halindeki 03 ABM 683 plakalı otomobilin üzerine düştü. Olaydan sonra yaklaşık 20 bin TL'lik maddi hasar meydana geldi.

'MUHATAP BULAMIYORUZ'

Uçan çatının arabasının üzerine düştüğünü belirten Mustafa Yalçın, özel sektörde asgari ücretle çalışan bir eleman olduğunu ifade ederek, "Komşularım kapımı çaldı ve 'arabanın üzerine sac devrildi' dedi. Şu gördüğünüz evin; iki ev arkasından yıkılma kararı verilen evin sacı, çatının sacı yel nedeniyle kalkıyor geliyor, komşumun enerjisini parçalıyor. Benim taksimin üzerine düşüyor. Taksimde 10 bin liralık hasar var. ve biz ev sahibini de bulamıyoruz, kimseyi karşımıza muhatap da bulamıyoruz. Hasarımın giderilmesi istiyorum, benim zaten maddi sıkıntılarım var" dedi.

'KOMŞULARIM HABER VERDİ'

Durumu komşularından öğrendiğini söyleyen Remzi Esenlikler de "Benim iki ev arkamda komşunun çatısı rüzgardan uçarak benim güneş enerjisine çarpıyor. Daha sonra evimin önündeki komşumun taksisinin üzerine düşüyor. Hem bende maddi hasar var hem de komşumun arabasında. Ben bunu 5 sene öncesi 2 bin 500 liraya yaptırdım. Şu anda 3-3 bin 500 lira arası. Kiremitlerim kırık, çatının omurgaları kırık. Eşim ameliyat oldu, oğlumun evinde kalıyorum. Komşularım haber verdi. 'Böyle böyle güneş enerjiniz devrildi, suyunuz akıyor' diye biz hemen geldik. Suları kestik, ben arabayı sonradan gördüm. Direkt evime girdim" diye konuştu.

AFYONKARAHİSAR RÜZGARIN UÇURDUĞU ÇATI 20 BİN LİRALIK HASARA NEDEN OLDU
AFYONKARAHİSAR RÜZGARIN UÇURDUĞU ÇATI 20 BİN LİRALIK HASARA NEDEN OLDU
AFYONKARAHİSAR RÜZGARIN UÇURDUĞU ÇATI 20 BİN LİRALIK HASARA NEDEN OLDU
AFYONKARAHİSAR RÜZGARIN UÇURDUĞU ÇATI 20 BİN LİRALIK HASARA NEDEN OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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