Afyonkarahisar polisi aralıksız uygulamalarıyla huzur ve güven vermeye devam ediyor
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Afyonkarahisar polisi aralıksız uygulamalarıyla huzur ve güven vermeye devam ediyor

Vatandaşların güven ve huzuru için Afyonkarahisar polisi şehir genelinde uygulamalarına aralıksız devam ediyor.

04.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:03
Afyonkarahisar polisi aralıksız uygulamalarıyla huzur ve güven vermeye devam ediyor

Vatandaşların güven ve huzuru için Afyonkarahisar polisi şehir genelinde uygulamalarına aralıksız devam ediyor.


Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri huzur uygulamalarına devam ediyor. Ekipler tarafından il merkezinde düzenli olarak devam eden asayiş uygulamaları kapsamında durumundan şüphelenilen şahısların üst aramaları ve GBT sorgulamaları yapılırken durdurulan araçlar didik didik arandı. Huzurlu bir Afyonkarahisar için gece gündüz demeden mesai yapan polis ekipleri yapmış oldukları denetimlerde çok sayıda ruhsatsız tabanca,bıçak ve uyuşturucu madde ele geçirdi.


Uygulamaların aralıksız devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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