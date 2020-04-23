Afyonkarahisar pazarlarında Ramazan yoğunluğu
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Afyonkarahisar pazarlarında Ramazan yoğunluğu

Afyonkarahisar pazarlarında Ramazan yoğunluğu Afyonkarahisar'da Ramazan ayı öncesi semt pazarlarında yoğunluk yaşandı.

23.04.2020 20:00 | Son Güncelleme: 23.04.2020 20:00
Afyonkarahisar pazarlarında Ramazan yoğunluğu

Afyonkarahisar pazarlarında Ramazan yoğunluğu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da Ramazan ayı öncesi semt pazarlarında yoğunluk yaşandı.

Afyonkarahisar Harbiş semt pazarı Ramazan alışverişi yapan vatandaşların gelmesiyle erken saatlerde hareketlendi. 'Covid-19' salgınıyla mücadele kapsamında da yine pazarlarda önlemler alındı. Pazara girmek isteyenler ellerini girişte dezenfekte ederek içeri girdi. Pazara girişlerde yine polis ekiplerinin gözetiminde oldu.

Halkımızın evde kalması gerekiyor

Pazar esnafında Yılmaz Erbil yaptığı açıklamada, Ramazan dolayısıyla satışlarının çok güzel olduğunu ve yoğunluk yaşadıklarını söyledi. Erbil, vatandaşların salgına karşı daha duyarlı olmaları gerektiğini ve evde kalmalarını söyledi.

Ağırlıklı olarak yeşillik tercih ediliyor

Pazar esnafında İbrahim Çavdar ise yoğun olarak çalıştıklarına dikkat çekti. Ramazan Ayı önce fiyatların aynı olduğunu bir artış yaşanmadığını kaydeden Çavdar: "Limon, pırasa, soğan ve ıspanak satıyoruz. Çeşidimiz bol. En çok limon, portakal ve yeşillikler tercih ediliyor" dedi.

Fiyatlarda artma yok

Pazar esnafından İsmail Sivrihisar, son günlerin en yoğun gününü yaşadıklarını söyledi. Ramazan Ayı'nın ilk haftası olunca kalabalık olduğunun altını çizen Sivrihisar: "Fiyatlarımız normal. Biz de bir yükselme olmadı. Öyle arttırma olmadı" diye konuştu.

Halk alış veriş yapmak zorunda

Pazarda alış veriş yapan Orhan Meydanoğlu da fiyatların normal olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Devletimiz bütün önlemlerini almasına rağmen sosyal mesafeyi korumuyor insanlar. Ben onu gözlemledim. Halkımızın yüzde 80'i maske kullanıyor bu güzel bir alışkanlık haline gelmiş korona virüs olayları nedeniyle. Benim gözlemlerim böyle. Bugün Ramazan-ı Şerif Ayı'nın başlangıç günündeyiz. Halk ister istemez alış verişini yapmak zorunda. Bunu hoş görüyle görmek lazım."

Fiyatlar biraz yükselmiş

Cemile Öztürk de 30 yıldır Afyonkarahisar'da oturduğunu belirterek pazarın kalabalık olduğunu aktardı. Öztürk şöyle devam etti:

"Güzel bir canlılık var ama dikkat etmemiz gerekiyor. Ramazanda oruçlu çıkamayız düşüncesiyle biraz bolca alış veriş yapmak istiyor insanlar. Fiyatlar biraz yükselmiş ama o da olacak o kadar."

Kaynak: İHA

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