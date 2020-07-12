AFYONKARAHİSAR Patates üreticisi, ihracatın açılmasını istiyor
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AFYONKARAHİSAR Patates üreticisi, ihracatın açılmasını istiyor

Patates üreticisi, ihracatın açılmasını istiyorAFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde patates hasadı başladı.

12.07.2020 11:31 | Son Güncelleme: 12.07.2020 11:38

Patates üreticisi, ihracatın açılmasını istiyor

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde patates hasadı başladı. Fiyatların düşüklüğünden yakınan Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş ve patates üreticileri, acilen ihracatın açılarak, kotanın kaldırılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'deki patates ihtiyacının yaklaşık yüzde 20'sinin karşılandığı Sandıklı'da, üretici hasada başladı. Patates, kilogramı 75 kuruş ile 1 lira 30 kuruşa satılıyor. Hasadın ekim ayı sonlarına kadar sürmesi beklenirken, üreticiler fiyatların düşüklüğünden yakınarak ihracatın açılması gerektiğini savundu. İlçede bu yıl 1000'in üzerinde üretici 40 bin dekar alana patates ekimi yaptı.

'İHRACATIN AÇILMASI VE İHRACAT KOTASININ KALDIRILMASI GEREKİYOR'

2020 yılı patates hasadının hayırlı olmasını dileyen Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, şunları söyledi Üreticilerimizi dinlediğimizde genel başkanımız Şemsi Bayraktar'ın sürekli dile getirdiği gibi ihracatın hızla açılması ve kotanın kaldırılması gerekiyor. Üreticilerimize destek olunması gerekiyor. Bir hafta 10 gün sonra patates hasadı hızlanınca fiyatlar daha da dibe vuracak. O zaman üretici de tüketici de çok büyük sıkıntı çekecek. Üretici bu yıl patates üretimini bırakacak. Patates ekimi azaldığında gelecek yıl da tüketici sıkıntı çekecek. Yine üreticilerimiz uzun vadede girdi maliyetlerinden özellikle sulamada kullanılan elektrik fiyatlarından şikayetçi.

'ZOR DURUMDAYIZ'

25 yıldır patates ekimi yaptığını ve çok zor durumda olduklarını söyleyen üretici Mürsel Soylu (50), Sandıklı'da patates sökümüne başladık. 85 kuruşa mal ettiğimiz patatesi 75 kuruşa söküyoruz. Koronada biz buralarda çalıştık, millet evde yattı ama biz alnımızın terini alamıyoruz. Bize yardımcı olun ihracatı açın yoksa halimiz perişan. Sandıklı'nın ilk patatesini söküyoruz ama fiyat olarak zarar ediyoruz. Böyle olursa ekim yapamayacağız dedi.

'İHRACAT AÇILMAZSA ÜRETİCİ EKİMDEN VAZGEÇER'

Sandıklı'da bin dönüm üzerinde patates ekimi yaptığını, bunun yanı sıra patates alım ve satımıyla da uğraştığını söyleyen Mehmet Kıymaz (35) ise, Bu fiyatlar ile kimse kalmaz ayakta. Patatese acil ihracat lazım yoksa önümüzdeki yıl patates ekecek üreticimiz çok çok azalır yorumunu yaptı.

AFYONKARAHİSAR Patates üreticisi, ihracatın açılmasını istiyor

Kaynak: DHA

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