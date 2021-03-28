AFYONKARAHİSAR Özel tıp merkezinde yangın
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AFYONKARAHİSAR Özel tıp merkezinde yangın

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Özel tıp merkezinde yangınAFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde özel bir tıp merkezinde yangın çıktı.

Özel tıp merkezinde yangın

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde özel bir tıp merkezinde yangın çıktı. Yangında tıp merkezi kullanılamaz hale gelirken, alevlere müdahale eden bir itfaiye eri elinden yaralandı.

Yangın bugün saat 11.30 sularında Ece Mahallesi İstasyon Caddesinde 5 katlı bir binanın alt katında bulunan özel bir tıp merkezinde çıktı. Hafta sonu tatili nedeniyle kapalı olan özel tıp merkezinde nedeni henüz belirlenemeyen yangını gören çevredeki iş yerinde çalışanlar yangın tüpleriyle müdahale ederken, itfaiye ve sağlık ekiplerine de durumu bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın sonrasında özel tıp merkezi büyük hasar görürken yangına müdahale eden bir itfaiye eri elini cam kesmesi sonucu hafif yaralandı. İtfaiye erine olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Özel tıp merkezi yanında bulunan bir alışveriş merkezinde bulunan ve yangına ilk müdahale yapan Süleyman Kasal, "Biz ilk önce siyah dumanları gördük. Sonra cam kırıkların sesini duyduk. Alevler yükselince yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptık. Girişteydi yangın. Biz fazla yaklaşamadık. İtfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdik. Sonra itfaiye ekipleri geldi yangını söndürdü" dedi.

AFYONKARAHİSAR Özel tıp merkezinde yangın
AFYONKARAHİSAR Özel tıp merkezinde yangın
AFYONKARAHİSAR Özel tıp merkezinde yangın
AFYONKARAHİSAR Özel tıp merkezinde yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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