AFYONKARAHİSAR - Otomobilin genç kıza çarpması güvenlik kamerasına yansıdı
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AFYONKARAHİSAR - Otomobilin genç kıza çarpması güvenlik kamerasına yansıdı

21.02.2021 17:28 | Son Güncelleme: 21.02.2021 17:32

Afyonkarahisar'da otomobilin genç kıza çarpması bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Afyonkarahisar'da otomobilin genç kıza çarpması bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Şehit Ali Uygur Caddesi üzerinde H.Ö. (64) idaresindeki otomobil, yolda akrabalarıyla yaya olarak yürüyen Fikriye G'ye (14) çarptı.

Kazada hafif yaralanan Fikriye G, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza anının yansıdığı bir iş yerinin güvenlik kamerasında ise otomobilin çarpması sonucu genç kızın yere düşmesi yer alıyor.

AFYONKARAHİSAR - Otomobilin genç kıza çarpması güvenlik kamerasına yansıdı
AFYONKARAHİSAR - Otomobilin genç kıza çarpması güvenlik kamerasına yansıdı
AFYONKARAHİSAR - Otomobilin genç kıza çarpması güvenlik kamerasına yansıdı
AFYONKARAHİSAR - Otomobilin genç kıza çarpması güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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