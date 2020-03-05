: Afyonkarahisar otomobil tarlaya uçtu 1 ölü, 4 yaralı

05.03.2020 17:19 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:20

Otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin tarlaya uçtuğu kazada, Melek Güleç (45) yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Hüdai Kaplıcaları yolunda meydana geldi. Gülser Eryılmaz'ın kullandığı 03 L 4674 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampolden tarlaya uçtu. Kaza sonrası ters dönerek duran otomobilin sürücüsü Gülser Eryılmaz ile aynı araçta bulunan Gülşen Gökpınar, akrabası Hacer Gökpınar, Makbule Yetiş ve Melek Güleç yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 5 yaralı ambulansla götürüldüğü Sandıklı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumu ağır olan Melek Güleç müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı, tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

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