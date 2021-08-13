Afyonkarahisar OSB' ye ait İmar Planı Değişikliği İlanı Ağustos
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Afyonkarahisar OSB' ye ait İmar Planı Değişikliği İlanı Ağustos

Afyonkarahisar OSB' ye ait İmar Planı Değişikliği İlanı Ağustos
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Afyonkarahisar OSB' ye ait İmar Planı Değişikliği İlanı Afyonkarahisar-OSB-Imar-Plani-Degisikligi-_Onay-ve-Aski__Ek_ACIKLAMA-RAPORU Afyonkarahisar-OSB-Imar-Plani-Degisikligi-_Onay-ve-Aski__Ek_Bilgi-Paftasi...

Afyonkarahisar OSB' ye ait İmar Planı Değişikliği İlanı Afyonkarahisar-OSB-Imar-Plani-Degisikligi-_Onay-ve-Aski__Ek_ACIKLAMA-RAPORU Afyonkarahisar-OSB-Imar-Plani-Degisikligi-_Onay-ve-Aski__Ek_Bilgi-Paftasi Afyonkarahisar-OSB-Imar-Plani-Degisikligi-_Onay-ve-Aski__Ek_K25 Afyonkarahisar-OSB-Imar-Plani-Degisikligi-_Onay-ve-Aski__Ek_K25 Afyonkarahisar-OSB-Imar-Plani-Degisikligi-_Onay-ve-Aski__Ek_K25 Afyonkarahisar-OSB-Imar-Plani-Degisikligi-_Onay-ve-Aski__Ek_K25 Afyonkarahisar-OSB-Imar-Plani-Degisikligi-_Onay-ve-Aski__Ek_K25 Afyonkarahisar-OSB-Imar-Plani-Degisikligi-_Onay-ve-Aski__Ek_K25_A_17_Dpdf Afyonkarahisar-OSB-Imar-Plani-Degisikligi-_Onay-ve-Aski__Ek_K25_A_22_A_2_A Afyonkarahisar-OSB-Imar-Plani-Degisikligi-_Onay-ve-Aski__Ek_K25_A_22_A_2_B Afyonkarahisar-OSB-Imar-Plani-Degisikligi-_Onay-ve-Aski__Ek_K25_A_22_A

Kaynak: Habermetre

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Afyonkarahisar OSB' ye ait İmar Planı Değişikliği İlanı Ağustos - Haberler
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