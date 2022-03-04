AFYONKARAHİSAR - Okullarda deprem tatbikatı yapıldı - Haberler

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AFYONKARAHİSAR - Okullarda deprem tatbikatı yapıldı

AA, Mustafa Bayer - Güncel
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Tatbikatın gerçekleştirildiği okul Depremden korunma anları Öğrencilerin tahliye edilmesiVali Gökmen Çiçek'in ekipleri ziyaret etmesi Okulun bahçesine kurulan deprem çadırı Vali Çiçek'in öğrencilerle sohbet etmesi Vali Gökmen Çiçek'in konuşması AFYONKARAHİSAR - Okullarda "Deprem Anı ve...

Tatbikatın gerçekleştirildiği okul

Depremden korunma anları

Öğrencilerin tahliye edilmesi

Vali Gökmen Çiçek'in ekipleri ziyaret etmesi

Okulun bahçesine kurulan deprem çadırı

Vali Çiçek'in öğrencilerle sohbet etmesi

Vali Gökmen Çiçek'in konuşması AFYONKARAHİSAR - Okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da il genelinde 845 okulda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesindeki tatbikata Vali Gökmen Çiçek ve il protokolü katıldı.

Çiçek, Afyonkarahisar'ın deprem riski yüksek iller arasında yer aldığını belirterek "Afyonkarahisar'da 31 tane diri fay hattının olduğunu biliyoruz. Kurtuluşun şehri Afyonkarahisar'da her an afetlere hazır olmamız gerektiğini bilincindeyiz." diye konuştu.

Tatbikatının yapıldığı okulda Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanlığı çorba dağıttı.

AFYONKARAHİSAR - Okullarda deprem tatbikatı yapıldı

AFYONKARAHİSAR - Okullarda deprem tatbikatı yapıldı

AFYONKARAHİSAR - Okullarda deprem tatbikatı yapıldı

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Mustafa Bayer - Güncel

Gökmen Çiçek, Karahisar, Deprem, Güncel, Haberler

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