AFYONKARAHİSAR - Okullarda deprem tatbikatı yapıldı
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Tatbikatın gerçekleştirildiği okul Depremden korunma anları Öğrencilerin tahliye edilmesiVali Gökmen Çiçek'in ekipleri ziyaret etmesi Okulun bahçesine kurulan deprem çadırı Vali Çiçek'in öğrencilerle sohbet etmesi Vali Gökmen Çiçek'in konuşması AFYONKARAHİSAR - Okullarda "Deprem Anı ve...
Tatbikatın gerçekleştirildiği okul
Depremden korunma anları
Öğrencilerin tahliye edilmesi
Vali Gökmen Çiçek'in ekipleri ziyaret etmesi
Okulun bahçesine kurulan deprem çadırı
Vali Çiçek'in öğrencilerle sohbet etmesi
Vali Gökmen Çiçek'in konuşması AFYONKARAHİSAR - Okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.
Afyonkarahisar'da il genelinde 845 okulda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.
Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesindeki tatbikata Vali Gökmen Çiçek ve il protokolü katıldı.
Çiçek, Afyonkarahisar'ın deprem riski yüksek iller arasında yer aldığını belirterek "Afyonkarahisar'da 31 tane diri fay hattının olduğunu biliyoruz. Kurtuluşun şehri Afyonkarahisar'da her an afetlere hazır olmamız gerektiğini bilincindeyiz." diye konuştu.
Tatbikatının yapıldığı okulda Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanlığı çorba dağıttı.