Afyonkarahisar "Öğrenen Şehirler Küresel Ağı"na dahil oldu
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Afyonkarahisar "Öğrenen Şehirler Küresel Ağı"na dahil oldu

26.09.2020 12:31 | Son Güncelleme: 26.09.2020 12:34
Afyonkarahisar

Gastronomi alanında UNESCO tarafından "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil olan Afyonkarahisar, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in çalışmaları ile 2020 yılında "Öğrenen Şehirler Küresel Ağı"na girme başarısı yakaladı.

Gastronomi alanında UNESCO tarafından "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil olan Afyonkarahisar, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in çalışmaları ile 2020 yılında "Öğrenen Şehirler Küresel Ağı"na girme başarısı yakaladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, UNESCO tarafından ülkemizde gastronominin yanı sıra öğrenen şehirler küresel ağına dahil edilen Hatay'ın ardından ikinci şehir olduklarını da belirten Zeybek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

UNESCO'dan yeni bir belge daha aldıklarını aktaran Zeybek, şunları kaydetti:

"UNESCO'nun öğrenen şehirler ağına dahil olduk. 2020 yılında dünyada 55 şehir, Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'na dahil oldu. Bunlar içerisinde ülkemizden 3 şehir var. Bu 3 şehirden birisi de Afyonkarahisar. 3 şehir ile birlikte UNESCO'nun Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'na dahil olan şehir sayısı 7'ye yükselmiş oldu. Aynı zamanda Türkiye'den hem gastronomi şehri hem de Öğrenen Şehirler Küresel Ağında bulunan 2 ilden birisiyiz."

Zeybek, bu başarıların önümüzdeki günlerde farklı alanlarda artarak devam edeceğine inancının tam olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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