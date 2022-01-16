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AFYONKARAHİSAR - Öğrencilere burs için kurulan e-ticaret sitesi 1,5 milyon lira ciro yaptı

AA / Canan Tükelay - Haberler | Ekonomi

Afyonkarahisar Valiliği ile Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde kurulan ve 900 yakın firmanın 30 bin çeşit ürününün satışının yapıldığı "albikere.com" e-ticaret sitesi, 8 ayda yaptığı 1,5 milyon lira ciro yaptı.

Afyonkarahisar Valiliği ile Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde kurulan ve 900 yakın firmanın 30 bin çeşit ürününün satışının yapıldığı "albikere.com" e-ticaret sitesi, 8 ayda yaptığı 1,5 milyon lira ciro yaptı.

Başta kadın girişimciler olmak üzere ülke genelindeki çeşitli firmaların ürünlerinin satışlarının yapılarak öğrencilere burs sağlanması amacıyla Afyon Eğitim Vakfı bünyesinde kurulan çevrim içi alışveriş sitesi "albikere.com", kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, AA muhabirine, albikere.com'un 8 ay önce kurulduğunu söyledi.

Kadın Kültür Evleri Kadın Kooperatiflerinde üretilen ürünlerin satışından elde edilen komisyon geliriyle öğrencilere burs verilmesinin amaçladığını anlatan Tekeş, "Geldiğimiz noktada 900'e yakın mağaza mevcut. Bunların yüzde 10'nu kadın kooperatifleri. Bunların birçoğu 81 ile yayılmış durumda." dedi.

Tekeş, "Öğrenciler Afyon Eğitim Vakfına başvuruyor. Belli kriterler var o kriterlere göre puanlama var, sisteme girildiğinde kendisi seçiyor. Burstan Afyonkarahisar'da eğitim gören veya Afyonkarahisarlı olup başka ilde okuyan öğrenciler faydalanabiliyor. Bir aylık öğrenci bursu ise 250 lira oluyor." diye konuştu.

Sitenin yoğun talep gördüğüne işaret eden Tekeş, çalışmanın yakın zamanda daha iyi noktalara geleceğini ifade etti.

"2 milyona yakın görüntülenmemiz var"

Tekeş, albikere.com'un bilinir hale geldiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Yaklaşık 1,5 milyon liralık ciro oldu. Bu gelirden üreticiler paylarını aldıktan sonra yüzde 10'u Afyon Eğitim Vakfına aktarılıyor. 70 öğrencinin bir yıllık bursuna tekabül ediyor. 2 milyona yakın görüntülenmemiz var. 8 ay gibi kısa sürede ciddi rakam. Ayrıca 400 bine yakın farklı IP'lerden giriş olmuş. Bu da 400 bin kişiye ulaştığımız anlamına geliyor. Sitede coğrafi işaretli, yöresel ve organik ürünler için güvenle alışveriş yapabilir. 30 bine yakın ürün çeşitliliği mevcut. Yeni bir mobil yazılım geliştirdik. Önümüzdeki günlerde ona geçiş yapacağız. Tüketiciler daha hızlı daha kolay şekilde alışveriş yapabilecek. Anlık bildirimlerle satış stratejimizi geliştireceğiz. İnşallah albikere.com yakın zamanda Türkiye'nin e-ticaret sitelerinden biri olacak."

Tekeş, sitenin TOBB'un güven damgası belgesine sahip olduğunu sözlerine ekledi.

AFYONKARAHİSAR - Öğrencilere burs için kurulan e-ticaret sitesi 1,5 milyon lira ciro yaptı

AFYONKARAHİSAR - Öğrencilere burs için kurulan e-ticaret sitesi 1,5 milyon lira ciro yaptı

AFYONKARAHİSAR - Öğrencilere burs için kurulan e-ticaret sitesi 1,5 milyon lira ciro yaptı

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AA / Canan Tükelay - Ekonomi Haberleri
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Afyonkarahisar Valiliği ile Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde kurulan ve 900 yakın firmanın 30 bin çeşit ürününün satışının yapıldığı "albikere.com" e-ticaret sitesi, 8 ayda yaptığı 1,5 milyon lira ciro yaptı.

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