Afyonkarahisar öğrenciler eserlerini bilim fuarında sergiledi

10.10.2019 15:59

Öğrenciler eserlerini bilim fuarında sergiledi

Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerinin hazırladığı projeler okul bahçesinde düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda sergilendi.

BİLSEM bahçesinde düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mevlüt Çınar, şube müdürleri, BİLSEM Müdürü Hakan Gümüş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Müdür Yalçın açılış kurdelesini öğrencilerle birlikte keserek, fuarın hayırlı olmasını diledi. Sosyal bilgilerden, robotik kodlama, fizik, kimya ve matematik olmak üzere birçok alandan proje fuarda sergilendi. Açılış sonrası stantları gezen Müdür Yalçın ve beraberindekiler projeler hakkında öğrencilerden bilgiler aldılar.

'ÖĞRENCİLERİMİZ HAYAL GÜÇLERİNİ PROJEYE DÖNÜŞTÜRÜYOR'

Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, öğrencilerin hayal güçlerini projeye dönüştürdüklerini söyledi. Fuarın hayırlı olmasını da dileyen Yalçın, 20 civarında projemiz var. Geçen yıl yine bölge ve Türkiye yarışmalarında dereceye giren projelerimizin de sergilenmesi burada söz konusu. Buradaki amacımız şu; özellikle öğrencilerimizin proje tabanlı öğrenmelerini sağlamak. Yaratıcılık ve hayal güçlerini ortaya çıkarmak, buradan bir şeyler üretmelerini sağlamaktır. TÜBİTAK'ın bu sergiye layık görmüş olduğu Bilim fuarlarına az da olsa maddi desteği var. 5 bin TL gibi ve kurumlarımıza destek sağlıyor. Dolayısıyla okullarımız bu küçük de olsa destekten faydalanmış oluyor. Asıl önemlisi çocuklarımızın ve öğrencilerimizin yenilikçilik ve yaratıcılığa yönelik olarak hayal güçlerini arttırarak bir şeyler üretime yönelik projeler geliştirmeye çalışmaları ve bu amacı gerçekleştirildiği için bende mutluyum dedi.

'SERGİLENEN PROJELER DERECEYE GİRDİ'

Dumlupınar BİLSEM Müdürü Hakan Gümüş de sergilenen projelerle katıldıkları yarışmalarda önemli sonuçlar elde ettiklerini ifade etti. Gümüş, Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesince öğrencilerin proje tabanlı yaşayarak ve yaparak öğrenme temelli eğitim programları uyguluyoruz. Bu programlar kapsamında TÜBİTAK Bilim ve Toplum destekleri kapsamında 4006 Bilim Fuarı'nı gerçekleştiriyoruz. 20 projemizi öğrencilerimiz sergiliyor. Her alanda projemiz var. Sosyal bilgilerden, robotik kodlama, fizik, kimya ve matematik olmak üzere birçok alandan projemiz var. Onun dışında yine geçen yıl ortaokul ve lise öğrencileri araştırma yarışmasında bölge finaline kalan ve ödül alan projelerimizi sergiliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum diye konuştu.

Kaynak: DHA