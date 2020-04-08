"Afyonkarahisar-öğrenci el ele sağlıklı ve güçlü gelecek günlere" kampanyası Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Erenler Mahallesi'ndeki apart, yurt ve dairelerin kira ödemelerinin ertelenmesi amacıyla "Afyonkarahisar-öğrenci el ele daha sağlıklı ve güçlü gelecek günlere" isimli...

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Erenler Mahallesi'ndeki apart, yurt ve dairelerin kira ödemelerinin ertelenmesi amacıyla "Afyonkarahisar-öğrenci el ele daha sağlıklı ve güçlü gelecek günlere" isimli bir kampanya başlatıldı.

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Erenler Mahallesi Muhtarı Hasan Çavlan öncülüğünde başlatılan kampanyayla ilgili rektörlük toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok öğrencinin kira ödemeleri konusunda sıkıntı yaşadıklarına ilişkin serzenişlerinin olduğunu hatırlattı.

YÖK'ün aldığı kararla uzaktan öğretime geçildiğini aktaran Karakaş, kararın ardından öğrencilerin, barındığı apart, yurt ve evlerini terk ederek memleketlerine döndüğünü belirterek, öğrencilerden özellikle ev, apart ve yurtlarının kira ödemeleriyle ilgili yardım edilmesi konusunda mesajlar aldığını söyledi.

Mesajlarda başka illerdeki uygulamalardan da bahsedildiğini anımsatan Karakaş, "Bizler de bu doğrultuda mahalle muhtarı ile bir görüşme yaptık ve kendisinin zaten bir kampanya başlattığını gördük. Bizler de başlatılan bu kampanyaya destek olmak ve öğrencilerimizin taleplerini kamuoyuna iletmek adına buradayız." dedi.

-"Afyonkarahisar'ın bu süreçten yüz akıyla çıkacağına inanıyorum"

Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçtiğine dikkati çeken Karakaş, "Bu dönemi millet olarak yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla atlatacağımıza inanıyorum. Bu doğrultuda da ülkemizde çeşitli şekillerde dayanışma kampanyalarının yürütüldüğünü biliyoruz. Afyonkarahisar olarak bu zorlu süreçten yüz akıyla çıkacağımıza inanıyorum. Öğrencilerimize yönelik bu özverili kampanyaya apart, yurt ve daire sahiplerinin destek olmasını bekliyorum. Bu anlamda bütün muhataplarımıza, 'Destek ol, elini taşın altına koy' demek istiyorum." dedi.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz da kampanyaya ilişkin, "İlimizde öğrencilere kiraya verilmiş olan mülklerin sahipleri, öğrenciler adına bir empati yaparak belirli bir süreyi onlardan para almadan geçirmeleri için anlayış bekliyoruz. 3-4 aylık bu sürenin yarısının öğrencilerden, diğer yarısının ise mülk sahiplerinden fedakarlık göstermelerini bekliyoruz." diye konuştu.

Kampanyaya, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş ve Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser de destek çağrısında bulundu.

Kaynak: AA