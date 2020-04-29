AFYONKARAHİSAR Müşteriler ateşleri ölçülüp, fırına alınıyor Müşteriler ateşleri ölçülüp, fırına alınıyorAFYONKARAHİSAR'da hizmet veren bir ekmek fırını koronavirüs tedbirlerine ek olarak müşterilerin özel güvenlik görevlisi tarafından ateş ölçümünün yapılıp, içeri alınması uygulamasını başlattı.

Müşteriler ateşleri ölçülüp, fırına alınıyor

AFYONKARAHİSAR'da hizmet veren bir ekmek fırını koronavirüs tedbirlerine ek olarak müşterilerin özel güvenlik görevlisi tarafından ateş ölçümünün yapılıp, içeri alınması uygulamasını başlattı. Fırın girişine dezenfektan da yerleştirilirken, müşteriler sosyal mesafe kuralına uygun olarak içeri alınıyor.

Koronavirüs salgınının yayılma hızını düşürmek ve virüsün başka insanlara bulaşmasının önlenmesi amacıyla Ramazan ayında yoğunluğu fazla olan ekmek fırınlarına yönelik alınan tedbirler titizlikle uygulanıyor. Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla iftar saatinden 2 saat önce üretim yapılması yasaklanan fırınlarda kuyruklar nedeniyle oluşabilecek sosyal mesafe ihlallerinin de önüne geçilmesi planlanırken, Afyonkarahisar'daki bir ekmek fırını ilave tedbirler alma yoluna gitti. Özel güvenlik görevlisi bulunduran fırına gelen müşteriler için giriş noktasına dezenfektan konuldu. İçeriye ise sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek alınan müşterilerin ateşleri de ateş ölçer cihazıyla kontrol ediliyor.

İşletme sahibi Ramazan Keskin, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında devletimiz insan sağlığını önceleyen bir uygulama tedbiri aldı. Bu süreçte fırınlar için de üretim saati sınırlaması getirildi. Biz de bu uygulamaları yerine getirirken, müşterilerimizin de sağlığını korumak adına özel güvenlik personeli görevlendirdik. Güvenli alışveriş için dezenfektan ünitesi kurduk. Müşterilerimizin ateşini ölçerek sosyal mesafe aralığını koruyarak hizmet almalarını sağladık. Süreç inşallah kısa sürede sona erer ve millet olarak güzel günleri yaşarız" dedi.

Kaynak: DHA