AFYONKARAHİSAR - Muhtardan sigarayı bırakanlara hediye birer çuval patates
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AFYONKARAHİSAR - Muhtardan sigarayı bırakanlara hediye birer çuval patates

25.01.2021 10:31 | Son Güncelleme: 25.01.2021 10:37

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Beyköy'ün muhtarı Ahmet Devrim, sosyal medya üzerinden başlattığı sigara bırakma kampanyasına katılanlara, 6 ay sonra birer çuval patates hediye edeceğini açıkladı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Beyköy'ün muhtarı Ahmet Devrim, sosyal medya üzerinden başlattığı sigara bırakma kampanyasına katılanlara, 6 ay sonra birer çuval patates hediye edeceğini açıkladı.

Devrim, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir hafta önce sosyal medya hesabından başlattığı sigara bırakma kampanyasına 1 Şubat'a kadar ilçesindeki herkesin katılabileceğini söyledi.

20 yıldır kullandığı sigarayı bir ay önce bırakınca etrafındaki insanları da teşvik etmek amacıyla kampanyayı düzenlediğini dile getiren Devrim, şöyle konuştu:

"Sigara hem sağlığımıza hem de maddiyata zarar veriyor. Biz de bunun önüne geçebilmek adına bu güzel kampanyayı başlattık. Kampanyamız sosyal medyada duyurduk. Orada güzel ilgi var. İnşallah, bunu devam ettireceğiz. Kampanyaya katılanları 6 ay takip edeceğiz. Gerçekten bırakan arkadaşlarımıza çiftçi olduğum için birer çuval patates hediye edeceğiz."

"Muhtarım 'beni de yaz' diyenler oluyor"

Devrim, kampanyaya İhsaniyeli olan herkesin müracaat edebileceğini belirterek son katılım tarihinin de 1 Şubat olduğunu vurguladı.

Köylerinden kampanyaya şimdiye kadar 6 kişinin kesin karar vererek katıldığını aktaran Devrim, şunları söyledi:

"Sosyal medyadaki ilgiyle inşallah bu sayı daha da artacak. Oraya da gerçekten çok güzel destek yorumları geliyor. Muhtarım 'beni de yaz' diyenler oluyor. Kampanyamıza sigarayı bırakmaya kararlı arkadaşların yanı sıra 'sigarayı bir gün bırakıp ertesi gün başlayanlar' da oluyor. Ondan sonra tekrar bizi arayarak muhtarım ben bırakamadım 'beni sil' diyorlar. Bu sigaranın insana hiç bir faydası yok. İsteyen herkes bu sigarayı bırakabilir."

Devrim, hediyenin sembolik olduğunu belirterek 6 ay sonra sigarayı bırakan insanların kendilerine teşekkür edeceğini ifade etti.

AFYONKARAHİSAR - Muhtardan sigarayı bırakanlara hediye birer çuval patates
AFYONKARAHİSAR - Muhtardan sigarayı bırakanlara hediye birer çuval patates
AFYONKARAHİSAR - Muhtardan sigarayı bırakanlara hediye birer çuval patates
AFYONKARAHİSAR - Muhtardan sigarayı bırakanlara hediye birer çuval patates

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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