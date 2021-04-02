AFYONKARAHİSAR Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada

Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kameradaAfyonkarahisar'da motosikleti yüzüstü yatarak kullanan kasksız sürücünün tehlikeli yolculuğu, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada

Afyonkarahisar'da motosikleti yüzüstü yatarak kullanan kasksız sürücünün tehlikeli yolculuğu, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Afyonkarahisar- Konya karayolunda seyir halindeki motosikletlinin tehlikeli yolculuğu, korkuttu. Diğer araçlarda bulunanların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, plakası olmayan motosikletin, başında kaskı bulunmayan kimliği belirsiz sürücüsünün yüz üstü yatarak trafikte gitmesi, hem kendini hem trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. Motosikleti bir süre yüzüstü uzanarak kullanan ve zaman zaman hızını 100 kilometreye kadar çıkaran kasksız sürücüyü görenler, cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı