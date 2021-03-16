Afyonkarahisar Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Ulusal Ajans Başkanlığı'na sunduğu 3 başvuru kabul edildi
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Afyonkarahisar Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Ulusal Ajans Başkanlığı'na sunduğu 3 başvuru kabul edildi

16.03.2021 11:49 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:28
Afyonkarahisar Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Ulusal Ajans Başkanlığı'na sunduğu 3 başvuru kabul edildi

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Erasmus Akreditasyonu 2020 yılı teklif çağrısı döneminde Ulusal Ajans Başkanlığına sunduğu 3 başvurusunun kabul edildiği bildirildi.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Erasmus Akreditasyonu 2020 yılı teklif çağrısı döneminde Ulusal Ajans Başkanlığına sunduğu 3 başvurusunun kabul edildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kurumun Araştırma Geliştirme (AR-GE) birimi Erasmus+ Programı kapsamında Okul Eğitimi, Mesleki Eğitim ve Yetişkin Eğitimi alanlarında Erasmus Akreditasyonu 2020 yılı teklif çağrısı döneminde Ulusal Ajans Başkanlığına 3 başvuruda bulunduğu belirtildi.

Kurumun üç başvurusu da kabul edilen 13 il arasına girdiği aktarılan açıklamada, "2021-2027 yılları arasında uygulanacak Erasmus+ programı kapsamında ilimizdeki her kademe okullarımızdan, meslek liselerimizden ve hayat boyu öğrenme kurumlarımızdan yüzlerce öğretmen ve öğrencimiz 34 Avrupa Birliği (AB) ülkesinde eğitim faaliyetleri, iş başı gözlem, uluslararası alanda beceri ve deneyim sağlayacak, Avrupa çapında eğitim, öğretim aktiviteleri gerçekleştirecektir." ifadesi yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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