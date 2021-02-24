Afyonkarahisar MHP teşkilatından "Ahde Vefa Seferberliği" projesi
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Afyonkarahisar MHP teşkilatından "Ahde Vefa Seferberliği" projesi

24.02.2021 16:01 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:32
Afyonkarahisar MHP teşkilatından

MHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanlığınca, "Ahde Vefa Seferberliği" projesi kapsamında partiye emeği geçen 20 yıl ve üstü üyelere plaket verildi.

MHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanlığınca, "Ahde Vefa Seferberliği" projesi kapsamında partiye emeği geçen 20 yıl ve üstü üyelere plaket verildi.

Proje kapsamında, MHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Fahri Fevzi Kartal ve yönetim kurulu üyeleri, Güvenevler Mahallesi'ndeki pazar yerindeki tezgahı bulunan 20 yılı aşkın partiye hizmet etmiş kişileri ziyaret etti.

Kartal, ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Afyonkarahisar'da 1400 üyenin arasından belirledikleri uzun yıllar partiye emek veren 85 kişiyi, evlerinde ve iş yerlerinde ziyaret ediyoruz. Gönüllerini almak için yaptırdığımız plaketleri kendilerine takdim ediyoruz. Davamıza verdikleri hizmetler için teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bundan sonrada partimize gönül vermiş tüm büyüklerimizi ziyaret ederek gönüllerini alacağız. Partimizin iktidar yürüyüşünde sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmayacağız."dedi.

Plaket alan Salim Öztürk ise, davaya hizmet etmeye devam edeceğini belirterek, hatırlandığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer

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