AFYONKARAHİSAR Mevsimlik tarım işçilerinin su sorunu
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AFYONKARAHİSAR Mevsimlik tarım işçilerinin su sorunu

Mevsimlik tarım işçilerinin su sorunuAFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesine çalışmaya gelen ve Gürsu köyü yakınlarındaki boş arazide konaklayan mevsimlik tarım işçileri, kullanma ve içme sularını başka bir yerden getirdiklerini belirterek, bölgeye şebeke bağlanmasını istedi.

24.06.2020 12:21 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:28

Mevsimlik tarım işçilerinin su sorunu

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesine çalışmaya gelen ve Gürsu köyü yakınlarındaki boş arazide konaklayan mevsimlik tarım işçileri, kullanma ve içme sularını başka bir yerden getirdiklerini belirterek, bölgeye şebeke bağlanmasını istedi. İşçileri ziyaret eden Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş da koronavirüs salgınıyla mücadele edilen bu dönemde hijyen için işçilerin su sorununun çözülmesi için destek istedi.

Şanlıurfa'dan 1000 kilometre uzaklıktan Sandıklı ilçesine bağlı Gürsu köyüne gelen mevsimlik tarım işçileri, içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Baştepe köyünden sağlıyor. Her gün işten geldikten sonra su getirmek zorunda kaldıklarını belirten tarım işçileri, bulundukları bölgeye su şebekesi döşenmesini istedi. İşçileri ziyaret ederek sohbet eden Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, işçilerin zor şartlarda çalıştıklarını ve yaşadıklarını kaydederek, elektrik sorunlarının çok önemli olmadığını ama yetkililerin, işçilerin su sorunlarını çözmeleri gerektiğini vurgulayıp, yetkililerden destek istedi.

Tarım işçilerinden Halit Güleli (52), "Aşağı yukarı Şanlıurfa'dan buraya 1000 kilometre geldik. Burada tarım işleri yapıyoruz. Sabah tarlaya gidiyoruz. Akşama ancak geliyoruz. Tabii burada suyumuz yok, elektriğimiz yok. Durum iyi değil de, iyi diyelim. Biz suyu Baştepe köyünden getiriyoruz. Burada bir şebeke olsaydı iyi olurdu. Su parasını yine biz verelim. Sadece bize şebeke çeksinler. Suyun parasını devlet vermesin. Biz verelim. Mesela benim çocuklarım şu an işte. İşten gelecek arabaya binecek Baştepe köyünden su getirecekler" dedi.

Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, "Biz yetkililerin tarım işçilerimizin su sorunlarını çözmelerini istiyoruz. Hele ki şu dönemde suya daha çok ihtiyacımız var. Sağlık bakanı devamlı 'ellerinizi yıkayın, dezenfekte edin' diyor. Bizim tarım işçilerimiz taşıma su ile burada zor şartlarda yaşıyor. Yetkililerin bu konuyla ilgilenmelerini istiyoruz" diye konuştu.

AFYONKARAHİSAR Mevsimlik tarım işçilerinin su sorunu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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