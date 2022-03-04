Afyonkarahisar merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı
AA, Mehmet Kandemir - Güncel
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Afyonkarahisar merkezli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 8'i tutuklandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Afyonkarahisar merkezli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 8'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Dinar ilçesi ile iki ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / Mehmet Kandemir - Güncel