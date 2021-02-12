Afyonkarahisar merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan 4'ü tutuklandı
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Afyonkarahisar merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan 4'ü tutuklandı

12.02.2021 22:31 | Son Güncelleme: 12.02.2021 22:34
Afyonkarahisar merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan 4'ü tutuklandı

Afyonkarahisar merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Afyonkarahisar merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polisin, adreslerinde bulunamayan H.İ.Ç. ile S.Ö'yü de yakalamasıyla gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan zanlılar, hastanedeki kontrollerinin ardından adliye sevk edildi.

Zanlılardan F.Y, S.Ö, H.İ.Ç. ile M.E. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğine "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan tutuklanırken A.S. ile M.A.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 9 Şubat'ta, uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, eş zamanlı operasyonda F.Y. ile M.E. Afyonkarahisar'da, M.A.B. Manisa'da ve A.S. ise Hatay'da gözaltına alınmıştı.

Adreslerinde bulunamayan H.İ.Ç. ile S.Ö'yü ise yakalama çalışmaları sürüyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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