Afyonkarahisar merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyonda 21 zanlıdan 9'u tutuklandı
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Afyonkarahisar merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyonda 21 zanlıdan 9'u tutuklandı

Afyonkarahisar merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyonda 21 zanlıdan 9'u tutuklandı
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar merkezli 8 ilde, silah ve mühimmat ticareti yaptığı iddia edilen organize suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 21 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Afyonkarahisar merkezli 8 ilde, silah ve mühimmat ticareti yaptığı iddia edilen organize suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 21 zanlıdan 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, silah ve mühimmat ticareti yaptığı iddia edilen organize suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında 2 zanlı daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınan şüpheli sayısı 51'e yükseldi.

Zanlılardan 30'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen 21 zanlıdan 9'u tutuklanırken, 12'si savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay

Afyonkarahisar merkezli 8 ilde, 22 Mayıs'ta silah ve mühimmat ticareti yaptığı iddia edilen organize suç örgütüne yönelik 67 adrese 350 polisin katılımıyla yapılan eş zamanlı operasyonda 49 zanlı gözaltına alınmıştı.

Operasyonda Kalaşnikof saldırı tüfeği, 22 ruhsatsız tabanca, 6 bin 608 mermi, 40 ruhsatsız av tüfeği, 36 kurusıkı tabanca, 1539 fişek, 457 kurusıkı mermisi, 177 şarjör, 71 silah aparatı, 9 kesici ve delici alet, 44 farklı kişiye ait tabanca ruhsatı, 13 tarihi eser niteliğinde eşya, polis telsizi, 27 kök kenevir ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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