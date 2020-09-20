Afyonkarahisar merkezli FETÖ/PDY operasyonu
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Afyonkarahisar merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Afyonkarahisar ve Denizli'de düzenlenen, FETÖ/PDY'nin (Fethullaçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında, "mahrem imam" olduğu öne sürülen şüpheli, Konya'da yakalandı.

Afyonkarahisar merkezli FETÖ/PDY operasyonu
20.09.2020 12:09 | Son Güncelleme: 20.09.2020 12:09

Afyonkarahisar ve Denizli'de düzenlenen, FETÖ/PDY'nin (Fethullaçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında, "mahrem imam" olduğu öne sürülen şüpheli, Konya'da yakalandı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 17 Eylül'de gözaltına alınan zanlıların verdiği ifadeler ile HTS analizlerinden örgütün "mahrem imamı" olduğu belirlenen S.K'nın, Konya'da olduğu belirlendi.

Harekete geçen Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte özel bir okulda görevli şüpheli S.K'yı gözaltına aldı.

İşlemleri tamamlanan şüpheli S.K, soruşturmanın yürütüldüğü Afyonkarahisar'a gönderdi.

Olay

Afyonkarahisar ve Denizli'de, FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 17 Eylül'de düzenlenen operasyonda, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticilerince ardışık, periyodik ve şifreli olarak arandıkları tespit edilen "askeri okullardan ilişiği kesilen" 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Arif Yavuz
Arif Yavuz
AA Editörü
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