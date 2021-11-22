Afyonkarahisar merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Haberler
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Afyonkarahisar merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

AA / Melike Keskin - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2008-2016 yıllarında Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezinde eğitim gören öğrencilerden sorumlu sözde mahrem imamların deşifresi amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında farklı meslek gruplarından 5 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul'da özel şirkette uzman yardımcısı M.E. ve vergi müfettişi E.T, İzmir'de subay adayı olarak eğitim gören F.A, Kilis'te öğretmen M.S.D. ile Manisa'da harita mühendisi Ş.A. eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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AA / Melike Keskin - Son Dakika Haberleri

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