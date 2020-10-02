Afyonkarahisar merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 4 zanlı itirafçı oldu

Afyonkarahisar merkezli Uşak ve Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı, itirafçı olarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar merkezli Uşak ve Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı, itirafçı olarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesinde işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyette ve savcılıkta itirafçı olarak ifade veren zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı şartıyla salıverildi.

Afyonkarahisar merkezli Uşak ve Ankara'da, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda, 1'i muvazzaf 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay