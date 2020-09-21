Afyonkarahisar merkezli düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu
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Afyonkarahisar merkezli düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik Afyonkarahisar ve Denizli'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

21.09.2020 18:33 | Son Güncelleme: 21.09.2020 18:42

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik Afyonkarahisar ve Denizli'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesinde işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Emniyette ve savcılıkta itirafçı olarak ifade veren zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "etkin pişmanlık" hükümlerince adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bu arada, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda örgüt hiyerarşisinde askerlerden sorumlu "mahrem imam" olduğu iddiasıyla Konya'da düzenlenen operasyonla yakalanan S.K'nin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

Operasyon

Afyonkarahisar ve Denizli'de, FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 Eylül'de düzenlenen operasyonda, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticilerince ardışık, periyodik ve şifreli olarak arandıkları tespit edilen "askeri okullardan ilişiği kesilen" 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlıların emniyette verdiği ifadeler ile HTS analizleri doğrultusunda yapılan çalışmada ise örgütün "mahrem imamı" olduğu belirlenen S.K. de Konya'da yakalanarak Afyonkarahisar'a getirilmişti.

Afyonkarahisar merkezli düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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