Afyonkarahisar merkezli 3 ilde, yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
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Afyonkarahisar merkezli 3 ilde, yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

19.03.2021 14:31 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:35
Afyonkarahisar merkezli 3 ilde, yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Afyonkarahisar merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan 11 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlıların 6'sı İstanbul'da emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi, 5'i ise Afyonkarahisar Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheliler İ.S, Y.Ç, H.K, F.D. ve T.A.M, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan İstanbul'da adresinde bulunamayan bir zanlıyı yakalama çalışması sürüyor.

Olay

Polis ekipleri, 17 Mart'ta yurt dışı kaynaklı internet sitelerinde yasa dışı bahis oynatmak amacıyla İstanbul'da farklı kişilerin banka hesaplarına para transferi yaptıkları belirlenen 12 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Afyonkarahisar, Kütahya ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 11 zanlı yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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