Afyonkarahisar merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı yakalandı
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Afyonkarahisar merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Afyonkarahisar merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar merkezli 3 ilde, sosyal medya üzerinden yasa dışı "bahis kuponu" kazandırma vaadiyle vatandaşı dolandırdıkları öne sürülen 8 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.

Afyonkarahisar merkezli 3 ilde, sosyal medya üzerinden yasa dışı "bahis kuponu" kazandırma vaadiyle vatandaşı dolandırdıkları öne sürülen 8 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden açılan sahte hesaplarla dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmada, sosyal medya platformunda sahte hesap açan 8 kişinin "bahis kuponu" kazandırma vaadiyle 15 kişiden 70 bin 564 lira aldığını tespit etti.

Polis, Ankara ve Bursa'da belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda zanlılardan 6'sını yakaladı. Şüphelilerin Afyonkarahisar'a getirildiği öğrenildi.

Adreslerinde bulunamayan 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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